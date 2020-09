Südkoreas Nuklearunterhändler will mit USA über Erklärung des Kriegsendes sprechen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefnuklearunterhändler Lee Do-hoon will mit den USA über eine Erklärung des Kriegsendes in Korea diskutieren, die Präsident Moon Jae-in jüngst vorschlug.Die entsprechende Äußerung machte Lee nach seiner Ankunft in den USA am Sonntag (Ortszeit) zur Frage, ob Südkorea noch vor der US-Präsidentschaftswahl eine solche Erklärung anstreben wolle. Man wolle darüber sprechen, welche Meinung die USA zu der Angelegenheit hätten.Zugleich sagte er, alles hänge von Nordkorea ab, deshalb müsste Südkorea die Lage beobachten.Moon hatte in der Vorwoche in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung vorgeschlagen, eine Erklärung für ein Ende des Koreakriegs anzunehmen.Angesichts der Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea in der Vorwoche hieß es, das US-Außenministerium habe geäußert, dass es die Position der südkoreanischen Regierung vollständig unterstütze. Er wolle mit der US-Seite intensiv erörtern, wie beide Länder kooperieren könnten.