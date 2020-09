Wissenschaft Südkorea will Mondorbiter im August 2022 starten

Südkorea will einen eigenen Orbiter zur Monderkundung am 1. August 2022 starten.



Den neuen Starttermin teilte Lee Sang-ryul, für Monderkundung zuständiger Teamleiter des Koreanischen Forschungsinstituts für Luft- und Raumfahrt (KARI), bei einer Online-Veranstaltung am Freitag mit.



Südkorea hatte ursprünglich im Dezember 2020 einen eigenen Mondorbiter starten wollen, verschob jedoch letztes Jahr den Plan auf Juli 2022.



Ein Mondorbiter umkreist den Mond und führt dabei Aktivitäten wie topografische Beobachtung, Sammlung von Informationen über Landungsstellen von Mondlandefähren und Technologietests für ein Weltraum-Internet durch.



Es werde erwartet, dass der experimentelle Mondorbiter anlässlich der Sicherung von Technologien wie solche für die Entwicklung einer Mondsonde und für den Eintritt in die Umlaufbahn zur Verbesserung der einheimischen Raumfahrttechnologie und dem Ausbau der internationalen Kooperation in der Weltraumforschung beitragen werde, sagte ein anderer Mitarbeiter des KARI.