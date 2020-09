Musikvideo zu „Dynamite“ von BTS erreicht in Rekordzeit 400 Millionen Abrufe

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zur aktuellen BTS-Single „Dynamite“ hat in Rekordzeit 400 Millionen Abrufe erzielt.Nach Angaben der Agentur der Boyband am Samstag übertraf das Musikvideo gegen 22.30 Uhr am Freitag die Marke von 400 Millionen Abrufen auf YouTube.Das gelang 35 Tage nach der Veröffentlichung der Produktion am 21. August, damit so schnell wie bei keinem anderen K-Pop-Lied.Das Musikvideo zu „Dynamite“ wurde binnen 24 Stunden nach der Veröffentlichung 101 Millionen Mal angeklickt und damit zum meistgesehenen Musikvideo auf YouTube innerhalb von 24 Stunden.