Am Berg Seorak hat die Laubfärbung am Montag begonnen.Das teilte das Wetteramt mit. Vom Beginn der Laubfärbung wird gesprochen, wenn sich 20 Prozent der Bäume am Berg vom Gipfel abwärts gefärbt haben.Die Blattfärbung an dem Berg in der Provinz Gangwon begann damit einen Tag später als letztes Jahr und der Durchschnitt in den letzten Jahren.Das Farbenspiel der Natur erreicht rund zwei Wochen nach dem Start seinen Höhepunkt, wenn 80 Prozent der Bäume Herbstblätter tragen.