Bürgergruppe will gegen Aufforderung zur Entfernung von Trostfrauenstatue in Berlin rechtlich vorgehen

Photo : YONHAP News

Eine Bürgerorganisation will gegen die Aufforderung des zuständigen Berliner Bezirksamts zur Entfernung einer jüngst in Berlin aufgestellten Statue zum Gedenken an die Opfer der Sexsklaverei des japanischen Militärs rechtlich vorgehen.Das Bezirksamt Mitte teilte am 7. Oktober (Ortszeit) dem Korea Verband mit, dass die Friedensstatue im Stadtteil Moabit bis zum 14. Oktober entfernt werden müsse. Den Abriss der Statue hatte die japanische Regierung verlangt.Der Korea Verband, der die Aufstellung der Statue federführend durchführte, will am heutigen Montag beim Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung einreichen. Das Bezirksamt begründete den Schritt mit dem Wortlaut der Begleittafel, der auf die Verschleppung von Frauen durch das japanische Militär zum Zwecke der Sexsklaverei im Zweiten Weltkrieg verweist.Der Korea Verband rechnet mit einem Erfolg des Antrags. Denn das Bezirksamt habe bei der Erteilung der Aufstellungsgenehmigung nicht nach dem Text der Inschrift gefragt. Juristen hätten dem Verband außerdem erklärt, dass zunächst eine Änderung der Inschrift verlangt werden müsse, sollte deren Wortlaut problematisch sein.Unterdessen wurde in Deutschland eine Online-Petition gegen die Entfernung der Statue gestartet. Diese unterzeichneten bisher 2.200 Menschen, davon 1.800 Einwohner in Deutschland.Kim So-yeon, die Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Schröder, schrieb in einem auf Facebook veröffentlichten offenen Brief an den Bezirksbürgermeister von Mitte, dass sie zusammen mit ihrem Mann hoffe, dass das Bezirksamt bei seiner Entscheidung bleibe, die Friedensstatue zu genehmigen.Der Korea Verband will am Dienstag in der Umgebung der Statue eine Kundgebung gegen den Abrissbefehl veranstalten.