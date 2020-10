Börse in Seoul legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge zugelegt.Der Leitindex Kospi gewann 0,5 Prozent auf 2.358,41 Zähler hinzu. Grund für den Optimismus an der Börse war die Hoffnung auf Konjunkturhilfen in den USA.US-Finanzminister Steven Mnuchin und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, würden laut Medienberichten in den USA ihre Differenzen über ein Hilfspaket weiter verringern.Ausländische Anleger seien Nettokäufer geworden, dies habe dem Kospi offenbar Auftrieb gegeben, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.