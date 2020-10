Regierung will offenbar offizielle Immobilienpreise bei 90 Prozent des Marktpreises festsetzen

Photo : KBS News

Die Regierung hat Pläne vorgestellt, nach denen die offiziellen Immobilienpreise auf 90 Prozent des Marktpreises angehoben werden könnten.Das koreanische Forschungsinstitut für menschliche Siedlungen und zwei andere Institute präsentierten am Dienstag Ergebnisse zur besseren Berücksichtigung der effektiven Marktpreise bei der Besteuerung.Den Auftrag für die Untersuchung hatte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport gegeben. Daraufhin waren seit Februar Untersuchungen angestellt worden.In einer öffentlichen Anhörung in Seoul stellten Verantwortliche der Studie drei Optionen vor: eine Anhebung des offiziellen Schätzpreises auf 80, 90 oder 100 Prozent. Zurzeit wird für die Besteuerung ein offizieller Wert zwischen 50 und 70 Prozent des Marktpreises zugrunde gelegt.Die regierende Minjoo-Partei Koreas deutete am Dienstag an, dass sie vorläufig die Anhebung auf 90 Prozent beschlossen habe.Das Ministerium wird die offizielle Entscheidung bekannt geben, nachdem die nun vorgestellten Untersuchungsergebnisse der Institute überprüft worden sind.