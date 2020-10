Konsumklima verbessert sich im Oktober so stark wie seit elf Jahren nicht

Photo : YONHAP News

Das Konsumklima hat sich im Oktober so stark wie seit elf Jahren nicht verbessert.Der Konsumklimaindex (CCSI) sei im Oktober auf 91,6 gestiegen, das seien 12,2 Punkte mehr als im Vormonat gewesen, teilte die koreanische Zentralbank mit.Das war der stärkste monatliche Zuwachs seit April 2009, als ein Plus von 20,2 Punkten verzeichnet worden war.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit mit einer schwächeren Konjunkturentwicklung rechnet.Das Verbrauchervertrauen war vier Monate in Folge gestiegen, ehe im September ein Rückgang einsetzte. Grund waren ein Wiederanstieg der Corona-Infektionszahlen und strengere Corona-Regeln.Dass die Verbraucher nun wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken, erklärte die Zentralbank mit dem Rückgang der Fallzahlen und Lockerungen der Corona-Regeln.