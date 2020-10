Regierung will Grundsteuer für Besitzer von nur einem Eigenheim senken

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Grundsteuer für Besitzer von nur einem Eigenheim senken.Das gab Finanzminister Hong Nam-ki heute bei einer Sitzung mit den für Wirtschaftsfragen zuständigen Kabinettsmitgliedern bekannt.Hintergrund sind Pläne der Regierung, die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung von Immobilien enger an den Marktpreis zu koppeln.Laut dem Minister werde bald ein Grundlagenplan bekannt gegeben, wie der effektive Marktpreis bei der Besteuerung von Immobilien besser berücksichtigt werden könne.Jedoch solle verhindert werden, dass Besitzer von nur einer Wohnung im unteren und mittleren Preissegment von einer kräftigen Steuererhöhung betroffen sein würden.Im Anschluss an ausführliche Diskussionen bei der heutigen Sitzung solle nach Beratungen mit der Regierungspartei eine offizielle Bekanntgabe erfolgen, hieß es weiter.