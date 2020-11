Vereinigungsminister will nach Pandemie Nordkorea offiziell Gespräche vorschlagen

Photo : KBS News

Vereinigungsminister Lee In-young ist bereit, Nordkorea offiziell Gespräche vorzuschlagen, sobald die Covid-19-Pandemie abflaut.Die entsprechende Äußerung machte Lee am Mittwoch in seinem ersten Interview mit KBS nach dem Amtsantritt.Lee bewertete, dass sich die Herangehensweise des gewählten US-Präsidenten Joe Biden von der südkoreanischen Regierung nicht unterscheide.Biden habe sich bereits als Kandidat die Möglichkeit eines bedingten Gipfeltreffens mit Nordkorea offen gehalten. Er glaube, es gebe viele Ähnlichkeiten mit dem Konzept der südkoreanischen Regierung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel, sagte der Minister.Angesichts der Gefahr von Nordkoreas Provokationen zum Regierungswechsel in den USA erwartete Lee, dass es wahrscheinlicher sei, dass Nordkorea diesmal eine flexible Herangehensweise verfolgen werde.Zugleich riet Lee Nordkorea von Provokationen ab. Es wäre ein vernünftiger Ansatz, sich flexibel auf Dialog und Verhandlungen einzulassen, als zu Raketen oder Atomwaffen zu greifen, betonte er.