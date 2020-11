BTS erstmals für Grammy Awards nominiert

Photo : KBS News

BTS sind als erste koreanische Popsänger für die Grammy Awards nominiert worden.Die Recording Academy, die die Grammys vergibt, gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass „Dynamite“ der Boyband in der Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ bei den 63. Grammy Awards nominiert worden sei. Die Preisverleihung soll am 31. Januar stattfinden.Kurz nach der Bekanntmachung bedankte sich die Gruppe auf Twitter bei allen Menschen, die in einer schwierigen Zeit ihre Musik gehört haben. Sie dankte auch ihrer Fangemeinde „Army“ dafür, das Wunder der Grammy-Nominierung vollbracht zu haben.BTS sind nun die ersten südkoreanischen Sänger, die bei allen drei der bedeutendsten Musikpreise in den USA Nominierungen erhalten haben.