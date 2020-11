Außenminister Südkoreas und Chinas führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Donnerstagvormittag in Seoul mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu Gesprächen zusammengekommen.Damit begann Wang sein offizielles Besuchsprogramm in Südkorea. Er war am Vorabend zum ersten Besuch seit einem Jahr nach Südkorea gekommen.Wang dankte Südkorea für die Unterstützung für China, als dessen Covid-19-Lage ernsthaft war. Er teilte die Einschätzung mit, dass die bilateralen Beziehungen nach der Überwindung der Schwierigkeiten wegen Covid-19 noch lebhafter seien.Wie verlautete, seien bei dem Treffen Wege zur Kooperation im Kampf gegen Covid-19 und die Lage auf der koreanischen Halbinsel einschließlich Entwicklungen in Nordkorea umfassend diskutiert worden.Es wurde anscheinend auch erörtert, einen Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping binnen Jahresfrist zu arrangieren, sollte sich die Covid-19-Lage stabilisieren.Wang wird am Nachmittag Präsident Moon Jae-in einen Höflichkeitsbesuch am Präsidentensitz abstatten.Nach Treffen mit dem präsidialen Sonderberater für Sicherheit und Auswärtiges, Moon Chung-in, dem Parlamentssprecher Park Byeong-seug und dem Chef des parlamentarischen Außenausschusses Song Young-gil am Freitagvormittag wird der chinesische Chefdiplomat den Heimflug antreten.