Photo : YONHAP News

Das "Time"-Magazin hat die südkoreanischen Popbands BTS und BLACKPINK als einflussreichste Personen des Jahres nominiert.Bei der Online-Abstimmung zu den 100 einflussreichsten Personen ebenfalls zur Wahl stehen die gewählte US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Aktivisten der Bewegung Black Lives Matter.Auch der gewählte US-Präsident Joe Biden und der amtierende Präsident Donald Trump stehen auf der Liste. Ebenso Anthony Fauci, der Chef der US-Infektionsbehörde, und Amy Coney Barrett, die neue Verfassungsrichterin in den USA.Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die sich in der Abstimmung im Vorjahr durchgesetzt hatte, wurde auch dieses Jahr wieder nominiert.Das Ergebnis der Abstimmung soll am 10. Dezember verkündet werden.