Produktion im Oktober unverändert, Konsum und Investitionen rückläufig

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Oktober gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben.Laut dem Statistikamt blieb die Produktion in der gesamten Industrie im Oktober auf demselben Stand wie im September.Die Produktion in Dienstleistungsbranchen wie Hotellerie und Gastronomie wuchs dank der gelockerten Abstandsregeln. Dagegen schrumpfte die Produktion im Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe. Bei Halbleitern wurde ein starker Rückgang von über neun Prozent gegenüber dem Vormonat verbucht.Der Konsum und die Investitionen gingen nach einem gleichzeitigen Zuwachs im September zurück. Die Einzelhandelsumsätze schrumpften um 0,9 Prozent, damit wurde erstmals seit drei Monaten ein Rückgang verbucht.Die Anlageinvestitionen nahmen um 3,3 Prozent ab, die Investitionen in Transportgeräte wie Flugzeuge sackten infolge der Corona-Pandemie um fast 15 Prozent ab.Der sogenannte Cyclical Component of Composite Coincident Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, und der vergleichbare Index für die künftige Konjunkturentwicklung stiegen den fünften Monat in Folge. Es ist das erste Mal seit 21 Jahren, dass beide Indikatoren den fünften Monat in Folge gleichzeitig stiegen.