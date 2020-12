Südkorea verzeichnet 438 neue Corona-Fälle

Photo : KBS News

Südkorea hat am Sonntag 438 neue Corona-Fälle verzeichnet.Das teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) heute mit. Insgesamt seien damit in Südkorea bislang 34.201 Infektionen mit dem neuen Coronavirus festgestellt worden.414 der am Sonntag festgestellten Infektionen gingen auf lokale Ansteckungen zurück. 24 Personen seien mit einer Infektion eingereist.Am Samstag und Sonntag hatte die Zahl der Neuinfektionen damit wieder unter 500 gelegen, nachdem letzte Woche Werte über dieser Marke und der höchste Stand seit acht Monaten verzeichnet wurden.In Südkorea besteht die Sorge vor einer dritten Welle. Die Behörden bleiben trotz des leichten Rückgangs am Wochenende alarmiert. Die Zahlen vom Wochenende sind häufig niedriger, da gewöhnlich weniger getestet wird.