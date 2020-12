Regierung will diesen Monat 39.000 leerstehende Wohnungen als Sozialwohnungen anbieten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will noch in diesem Monat 39.000 leerstehende Wohnungen als Sozialwohnungen anbieten.Insgesamt 39.000 Wohnungen, darunter 5.000 Wohnungen in Seoul und 16.000 in der übrigen Hauptstadtregion, würden ausgeschrieben, teilte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Ministersitzung zum Immobilienmarkt mit.Es sei unter anderem wichtig, für die Stabilisierung des Marktes für Mietwohnungen die bereits angekündigte Aufstockung des Wohnungsangebots zügig umzusetzen, betonte er.Die Regierung hatte bekannt gegeben, in den nächsten zwei Jahren landesweit 114.000 öffentliche Mietwohnungen anzubieten, um den Mangel an Wohnungen zur sogenannten Jeonse-Miete zu beheben.Leerstehende Wohnungen würden auf das Jeonse-System umgestellt und bis Jahresende zu den bisherigen Konditionen ausgeschrieben. Dabei würden keine Bedingungen in Bezug auf das Einkommensniveau und das Vermögen gestellt, so wie es im Zuge der Maßnahmen zur stabilen Versorgung von Geringverdienern und des Mittelstands mit Wohnungen bekannt gemacht worden sei, hieß es.Sollten in den nächsten zwei Jahren 114.000 öffentliche Jeonse-Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, werde das Angebot den Stand in den letzten Jahren übertreffen, hieß es weiter.„Jeonse“ ist ein in Korea einzigartiges Mietsystem, bei dem ein Mieter etwa zwei Drittel des Immobilienwertes als Kaution hinterlegt und diese beim Auszug zurückerhält.