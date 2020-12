Präsidialamt will nach Beschluss von Disziplinarausschuss zu Chefstaatsanwalt gemäß Verfahren vorgehen

Photo : KBS News

Das Präsidialamt will gemäß Verfahren vorgehen, sollte der Disziplinarausschuss eine Entscheidung in Bezug auf den Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl treffen.Das sagte ein Beamter des Präsidialamtes heute in einem Telefonat mit KBS. Der Disziplinarausschuss des Justizministeriums wird am Freitag tagen, um über Disziplinarmaßnahmen gegen Yoon zu diskutieren.Das Präsidialamt erachte es als wichtig, dass die Beratung des Disziplinarausschusses auf transparente, faire und gerechte Weise erfolge. Sollte das Gremium disziplinarische Konsequenzen beschließen, werde Präsident Moon Jae-in dies gemäß Gesetzen ausführen, hieß es.Es sei unmöglich, dass der Präsident die Vollstreckung eines Disziplinarbeschlusses des Gremiums ablehne oder härtere oder mildere Maßnahmen veranlasse, so das Präsidialamt.Laut dem Disziplinargesetz zu Staatsanwälten werden Disziplinarmaßnahmen wie die Entlassung und Suspendierung auf Ersuchen des Justizministers vom Staatspräsidenten vollstreckt.