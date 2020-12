Internationales Jahresversammlung von Führern von Koreanergemeinden weltweit geht zu Ende

Die seit 2000 stattfindende Jahresversammlung der Führer von Koreanergemeinden weltweit ist am Donnerstag zu Ende gegangen.



Zur diesjährigen Welttagung in Seoul kamen angesichts der Corona-Pandemie lediglich sechs Gemeindevorsitzende, darunter Yoo Je-hun des Vereins von Koreanern in Europa. Die restlichen Teilnehmer waren online zugeschaltet.



An der viertägigen Tagung nahmen 250 Personen aus 54 Ländern teil. Auf dem Programm standen Diskussionen über Angelegenheiten in zehn jeweiligen Regionen und Präsentationen von Beispielen des Gemeindebetriebs.



Präsident Moon Jae-in schickte eine Glückwunschbotschaft zur Eröffnung, die von Außenministerin Kang Kyung-wha verlesen wurde. Er versprach darin, dass die Regierung Stimmen von Auslandskoreanern weiter Gehör schenken und bei ihnen sein werde.