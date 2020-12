1.030 neue Corona-Infektionen in Südkorea – neuer Höchststand

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag 1.030 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden.Die 1.000er-Marke wurde erstmals seit 328 Tagen übertroffen, nachdem im Januar der erste Covid-19-Fall im Land bestätigt worden war.Landesweit wurden 1.002 neue lokale Infektionen nachgewiesen. Allein in der Hauptstadtregion wurden 786 Fälle bekannt, davon 396 in Seoul, 328 in der Provinz Gyeonggi und 62 in Incheon.Die Regierung betonte, dass aktuell die größte Krise seit dem Ausbruch der Epidemie in Südkorea herrsche.Demnach werden alle verfügbaren Ressourcen im öffentlichen und zivilen Sektor mobilisiert, damit alle Infizierten innerhalb eines Tages nach der Bestätigung ihrer Ansteckung in ein Krankenhaus oder ein Behandlungszentrum für leicht Erkrankte gebracht und dort behandelt werden können.In Bezug auf eine Verschärfung der Regeln zur sozialen Distanzierung auf Stufe 3, die höchste Stufe, hieß es, dass der Effekt der bislang ergriffenen Maßnahmen noch weiter beobachtet werden müsse, weil seit der Erhöhung auf Stufe 2,5 in der Hauptstadtregion noch keine Woche vergangen sei. Gleichzeitig teilte die Regierung mit, dass man angesichts des rapiden Anstiegs der Infektionszahlen das Risikoniveau kontinuierlich bewerten und über eine eventuelle Verschärfung diskutieren werde.