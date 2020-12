Politik Südkorea kauft Hubschrauber des Typs Lockheed Martin MH-60R Seahawk

Südkorea wird Hubschrauber des Typs Seahawk von Lockheed Martin kaufen.



Die Behörde für die Beschaffung von Wehrgütern (DAPA) bestätigte am Dienstag auf einer Sitzung unter Leitung von Verteidigungsminister Suh Wook Pläne für den Kauf von 12 Sikorsky MH-60R bis 2025 zu einem Preis von 960 Milliarden Won oder 881 Millionen Dollar. Der Kaufvertrag solle noch in diesem Jahr unterzeichnet werden.



Der MH-60R gilt als einer der modernsten Militärhubschrauber der Welt und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 278 Kilometer pro Stunde.



Ein Projekt für die Modernisierung der CH-47-Helikopter der Armee wurde unterdessen verschoben. Für die Entscheidung wurden der Zeitrahmen, die Funktionalität und Kosten berücksichtigt. Die Behörde will bald ein Folgeprojekt auf den Weg bringen, um die Auswirkungen auf die militärischen Kapazitäten gering zu halten.