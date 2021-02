Auch in Japan Kritik an Ramseyers Aufsatz zu Trostfrauen

Photo : YONHAP News

Die Kritik an dem Aufsatz von Harvard-Professor John Mark Ramseyer über die Sexsklaverei der japanischen Armee während der Kriegszeit weitet sich weiter aus.Nun wird auch in Japan in Wissenschafts- und zivilgesellschaftlichen Kreisen Kritik an dem Aufsatz geübt, in dem Ramseyer die sogenannten Trostfrauen mit Prostituierten gleichsetzt.Die japanische Bürgerorganisation „Fight For Justice“ teilte mit, dass sie gemeinsam mit Wissenschaftsorganisationen wie The Japanese Society for Historical Studies am 14. März ein Online-Seminar veranstalte, um Ramseyers Artikel zu kritisieren. Die Organisation betreibt eine Webseite zu den Trostfrauen.Das Seminar ist das erste wissenschaftliche Treffen in Japan über die Angelegenheit, nachdem Ramseyers Aufsatz in die Kritik geraten war.Unterdessen gab die philippinische Organisation von Opfern der Sexsklaverei der japanischen Armee „Lila Pilipinas“ eine Stellungnahme gegen Ramseyers Aufsatz ab. Man lehne die Behauptungen von Professor Ramseyer in seiner Arbeit „Contracting for sex in the Pacific War“ ab, in der „Trostfrauen“ als bezahlte Sexarbeiterinnen dargestellt würden, heißt es in der am Donnerstag auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme.