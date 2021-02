Apothekerbeirat befindet Zulassung von Pfizer-Impfstoff für über 16-Jährige für angebracht

Photo : YONHAP News

Ein weiterer Expertenbeirat hat die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Pfizer für Menschen ab 16 Jahren als angemessen eingestuft.Das entsprechende Ergebnis einer Sitzung des zentralen Beratungsausschusses von Pharmazeuten am Donnerstag gab das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Freitag bekannt.Damit teilt das Apothekergremium die Einschätzung des Prüfungsbeirats, der zuvor die Wirksamkeit und Sicherheit des Pfizer-Vakzins überprüft hatte.Das Gremium berücksichtigte die Tatsache, dass sich die Immunreaktion der über 16-jährigen Jugendlichen nicht von der bei Erwachsenen unterscheide und dass daher die Ergebnisse der klinischen Studie mit Erwachsenen auf Jugendliche übertragen werden könnten.Hinsichtlich der Sicherheit wurde auf die Notwendigkeit einer gründlichen Beobachtung nach der Impfung hingewiesen, wenn eine Überempfindlichkeit vorliege.Zudem ging der Apothekerbeirat so wie der Prüfungsbeirat von 95 Prozent Wirksamkeit aus.Das Ministerium will nach einer Sitzung des Ausschusses für die letzte Überprüfung über die Zulassung entscheiden.