Blackpink zu Botschafter von UN-Klimakonferenz COP26 ernannt

Photo : YONHAP News

Blackpink sind zu Botschaftern für die UN-Klimakonferenz COP26 ernannt worden, die dieses Jahr in Großbritannien geplant ist.Laut ihrer Agentur fand am Donnerstag am Sitz der britischen Botschaft in Seoul eine Feier hierfür statt. Dabei wurde der K-Pop-Band ein handgeschriebenes Schreiben von Premierminister Boris Johnson überreicht.Johnson schrieb, dass das jüngst veröffentlichte Video von Blackpink über die Reaktion auf den Klimawandel sehr erfolgreich sei. Es sei sehr begrüßenswert, dass die Gruppe zu diesem Zeitpunkt in einer so wichtigen Angelegenheit ihre Stimme erhoben habe.COP26 findet im November in Glasgow statt.