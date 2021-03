Südkorea und USA beginnen gemeinsames Militärmanöver

Photo : KBS News

Südkorea und die USA haben am Montag ein gemeinsames Militärmanöver begonnen.Das Frühlingsmanöver wird aufgrund der Corona-Krise in einem stark reduzierten Umfang durchgeführt.Der Vereinigte Generalstab (JCS) in Seoul teilte am Sonntag mit, dass die computergestützte Stabsrahmenübung am Montagmorgen beginne und bis zum 18. März dauern werde.Es sei wegen der Corona-Lage eine minimale Anzahl von Truppen beteiligt.Aufgrund der besonderen Umstände werde auch kein Test für die Übergabe der Befehlsgewalt durchgeführt. Der Full Operational Capability (FOC)-Test ist ein wichtiger Schritt, damit Südkorea die volle Befehlsgewalt über seine Truppen auch im Kriegsfall (OPCON) erhalten kann.Stattdessen würden verschiedene Einsatzszenarien durchgespielt, bei denen ein koreanischer Vier-Sterne-General das Kommando habe.