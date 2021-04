Nachwahlen für Oberbürgermeisterposten in Seoul und Busan begonnen

Photo : YONHAP News

Am heutigen Donnerstag haben um sechs Uhr Nachwahlen begonnen.Bei den Wahlen werden 21 Ämter vergeben, darunter die Bürgermeisterposten in Seoul und der zweitgrößten Stadt des Landes Busan sowie Mandate in einigen lokalen Parlamenten.In den beiden Metropolen finden Nachwahlen statt, da die Posten vakant geworden waren. Seouls Stadtoberhaupt Park Won-soon hatte im Juli 2020 angesichts des Vorwurfs der sexuellen Belästigung gegen seine Sekretärin Selbstmord begangen, sein Kollege in Busan Oh Kuh-don war bereits im April ebenfalls nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Beide waren in der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Unterdessen war bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die heutigen Nachwahlen am vergangenen Freitag und Samstag eine Rekordbeteiligung von 20,54 Prozent verbucht worden. Damit wurde der Rekord anlässlich der Nachwahlen im Jahr 2014 von 19,4 Prozent übertroffen.Die Rundfunkanstalten geben die Ergebnisse der Wahltagsbefragung um 20.00 Uhr bekannt.