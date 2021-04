Nachwahlen: Stimmabgabe mit Maske und auf Vorlage des Personalausweises bis 20 Uhr möglich

Photo : YONHAP News

Anlässlich der heutigen Nachwahlen haben 3.459 Wahllokale in Seoul, Busan und anderen Regionen, in denen gewählt wird, geöffnet.Die Wahllokale sind von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe ist auf Vorlage des Personalausweises möglich. Zudem muss im Wahllokal eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Es darf nur in einem zugewiesenen Wahllokal nahe dem Wohnort gewählt werden.Wer wegen Covid-19 unter häuslicher Quarantäne steht, darf erst nach 20 Uhr an einer vorläufigen Stätte für die Stimmenauszählung sein Kreuz machen. Voraussetzung ist aber, dass die Seuchenkontrollbehörde ein Verlassen der Wohnung erlaubt hat.Corona-infizierte Wähler hatten bereits die Möglichkeit der Briefwahl oder vorzeitigen Stimmabgabe.Die Nationale Wahlkommission appellierte noch einmal an alle Wählerinnen und Wähler, im Wahllokal stets eine Maske zu tragen, möglichst nicht zu reden und alle weiteren bekannten Schutzregeln einzuhalten.