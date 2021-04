Südkorea verzeichnet zehnten Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Februar den zehnten Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.Laut seiner Zentralbank wurde im Februar nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss in Höhe von 8,03 Milliarden Dollar verzeichnet.Damit wurde seit Mai letzten Jahres stets ein Plus verbucht. Der Überschuss wuchs verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 1,62 Milliarden Dollar.In der Warenbilanz schrumpfte der Überschuss um 550 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich auf 6,05 Milliarden Dollar.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Überschuss von 130 Millionen Dollar verzeichnet.Das Defizit in der Reisebilanz ging um 130 Millionen Dollar auf 340 Millionen Dollar zurück. Als Grund wird genannt, dass infolge der Corona-Pandemie verglichen mit dem Vorjahr 93,5 Prozent weniger Menschen ausreisten.