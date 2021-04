Nordkorea eröffnet Treffen von Sekretären der Parteizellen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein Treffen von Sekretären der Parteizellen der herrschenden Arbeiterpartei eröffnet.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Mittwoch, dass tags zuvor das sechste Treffen der Sekretäre der Parteizellen eröffnet worden sei. Der Vorsitzende Kim Jong-un leite die Veranstaltung.In der Eröffnungsrede habe Kim die Entscheidung der Partei hervorgehoben, bedeutende Veränderungen und Entwicklungen bei den Wirtschaftsprojekten und in Bezug auf das öffentliche Leben zu erreichen. Er betonte in diesem Zusammenhang die Rolle der Parteizellen bei der Ausführung der Pläne.Es ist das erste Treffen dieser Art seit mehr als drei Jahren. Dabei sollen offenbar die Leistungen in der Vergangenheit bewertet und Zukunftspläne formuliert werden.Die Parteizellen gelten als elementare Organisationseinheit und umfassen fünf bis 30 Mitglieder. Der Leiter einer solchen Parteizelle wird Sekretär genannt.Machthaber Kim Jong-un hatte auch an den letzten beiden Treffen in den Jahren 2013 und 2017 teilgenommen.