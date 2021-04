Vereinigungsministerium untersucht aktuelle Lage getrennter Familien

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat am Dienstag eine Untersuchung der aktuellen Lage von durch den Koreakrieg in Süd- und Nordkorea getrennten Familien aufgenommen.Wie das Ressort mitteilte, würden rund 48.000 noch lebende Antragsteller für ein Wiedersehen mit Angehörigen in Nordkorea im Zuge einer Umfrage kontaktiert, die bis Ende Oktober laufen wird.Dieses Jahr werden erstmals auch Antragsteller im Ausland einbezogen.Laut dem Ministerium sind 1.173 Antragsteller in Übersee in der Datenbank zu getrennten Familien registriert, davon leben 786 Personen in den USA.Die Untersuchung der Situation getrennter Familien findet gemäß einem Gesetz alle fünf Jahre statt und dieses Jahr zum dritten Mal nach 2011 und 2016.Laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums waren im Jahr 2011 81.000 Personen befragt worden. Dieses Jahr sei die Zahl infolge der Alterung und des Ablebens der Betroffenen um mehr als 40 Prozent geringer.