Corona-Neuinfektionen in Südkorea mit 668 auf Drei-Monats-Hoch gestiegen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat die 600er-Marke weit übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 668 Neuansteckungen bestätigt. Bislang seien insgesamt 106.898 Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der Neuninfektionen stieg um 190 verglichen mit dem Vortag. Dies markiert den höchsten Stand bei den Neuinfektionen seit dem 8. Januar, damals waren 674 neue Fälle gemeldet worden. Zudem ist es das erste Mal seit dem 18. Februar, dass die 600er-Schwelle übertroffen wurde.653 Neupatienten steckten sich in Südkorea an, während es 15 eingeschleppte Fälle gab.Die Zahl der lokalen Infektionen kletterte drastisch von 460 am Vortrag und übertraf zum ersten Mal seit dem 10. Januar die 600er-Marke.Das Infektionsgeschehen in Südkorea spitzt sich von Tag zu Tag zu. Daher wird befürchtet, dass Südkorea eine vierte Corona-Welle erfassen könnte.Die Zahl der Infizierten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf sank um drei auf 109.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg um vier auf 1.756.