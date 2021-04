Wahltagsbefragung: Oh Se-hoon gewinnt Bürgermeisterwahl in Seoul

Photo : YONHAP News

Laut dem Ergebnis einer Wahltagsbefragung hat Oh Se-hoon, Kandidat der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP), die Bürgermeisterwahl in Seoul mit klarem Vorsprung gewonnen.Die drei terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS veröffentlichten um 20.15 Uhr, 15 Minuten nach der Schließung der Wahllokale, die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Wahltagsbefragung.Demnach konnte sich Oh gegen seine größte Widersacherin Park Young-sun von der regierenden Minjoo-Partei Koreas durchsetzen. Es wird erwartet, dass Oh 59,0 Prozent der Stimmen gewinnen wird und Park 37,7 Prozent. Oh würde damit zum dritten Mal zum Seouler Oberbürgermeister gewählt. Er diente bereits von Juli 2006 bis August 2011 als Oberbürgermeister der Hauptstadt Seoul.Auch bei der Bürgermeisterwahl in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas, siegte der Kandidat der PPP mit deutlichem Vorsprung.Dem Ergebnis der Wahltagsbefragung zufolge wird der PPP-Kandidat Park Hyung-jun 64 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Kim Young-choon von der Regierungspartei hätten 33,0 Prozent gewählt.Bei den Wahlen werden 21 Ämter vergeben, darunter die Bürgermeisterposten in Seoul und der zweitgrößten Stadt des Landes Busan sowie Mandate in einigen lokalen Parlamenten.Das Konfidenzniveau der Umfrage beträgt 95 Prozent, in Seoul wurden zwischen 6 und 19 Uhr 10.114 Wählerinnen und Wähler nach dem Verlassen des Wahllokals in 50 Wahlbezirken befragt. In Busan waren es 30 Wahlbezirke und 5.639 Befragte. Die Fehlerquote für die Wählerbefragung in Seoul wird mit plus/minus 1,7 angegeben und für die in Busan mit plus/minus 2,3 Prozentpunkten.