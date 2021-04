2,06 Prozent der Bevölkerung Südkoreas erhielten bisher erste Covid-19-Impfung

Photo : YONHAP News

Seit dem Corona-Impfstart in Südkorea haben bisher 2,06 Prozent der Bevölkerung die Erstimpfung erhalten.Nach Angaben der Impf-Taskforce der Regierung wurden am Mittwoch 35.860 Personen gegen Covid-19 geimpft.Damit stieg die Zahl der Personen, die seit dem Impfstart am 26. Februar die erste Spritze bekamen, auf eine Million und 75.574. Das entspricht 2,06 Prozent der Einwohnerzahl im Land von 52 Millionen.903.074 Personen wurden mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft, der Rest mit dem Pfizer-Mittel.Der AstraZeneca-Impfstoff kam zuerst ab dem 26. Februar für unter 65-jährige Patienten, Bewohner und Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen zur Anwendung und danach für weitere Gruppen wie Personal für die erste Reaktion in Corona-Fällen und Personal in Krankenhäusern. Am 23. März begannen Impfungen für über 65-Jährige in Pflegeeinrichtungen.Der Pfizer-Impfstoff wurde ab dem 27. Februar für Beschäftigte in Krankenhäusern eingesetzt, in denen Corona-Patienten versorgt werden. Seit dem 20. März läuft die zweite Impfung. Am 1. April begannen Impfungen mit diesem Mittel für über 75-jährige Einwohner.