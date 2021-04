Webseite: Hälfte der zehn großen Fälle von Finanzhacking geht auf Gruppen in Verbindung mit Nordkorea zurück

Photo : Getty Images Bank

Die Hälfte der zehn größten Hacking-Fälle auf Finanzinstitute in den letzten zehn Jahren stammt laut einer Webseite von Organisationen, die mit Nordkorea in Verbindung stehen.Das schrieb „Traders of Crypto“, eine britische Webseite zu Kryptowährungen.Fünf von den zehn Fällen von Finanzhacking mit besonders großem Schadensumfang im Zeitraum von 2011 bis 2020 seien von mit Nordkorea in Zusammenhang stehenden Organisationen verübt worden, hieß es.Genannt wurde die Cyberattacke auf die japanische Kryptobörse Coincheck im Jahr 2018, bei der 534 Millionen Dollar gestohlen wurden. Auch der versuchte Hackingangriff auf die malaysische Zentralbank 2018 und die Attacke auf die Union Bank of India im Jahr 2016, bei der 170 Millionen Dollar entwendet wurden, zählen zu solchen Fällen.In einem Anfang April veröffentlichten Bericht einer Expertengruppe des UN-Sanktionsausschusses für Nordkorea steht, dass Nordkorea von 2019 bis November 2020 Kryptogelder im Wert von 316,4 Millionen Dollar gestohlen habe.