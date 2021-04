Südkorea hält an derzeit gültigen Corona-Schutzregeln fest

Photo : YONHAP News

Südkorea hält an den derzeit gültigen Corona-Schutzregeln mindestens bis zum 2. Mai fest.Die aktuellen Maßnahmen, einschließlich des Verbots der Zusammenkünfte von fünf oder mehr Menschen, würden verlängert, teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun heute auf einer Regierungssitzung in Seoul mit.Damit gilt für den Großraum Seoul weiterhin Pandemie-Stufe 2, die dritthöchste des insgesamt fünfstufigen Warnsystems. In den übrigen Gebieten des Landes gilt Stufe 1,5.Gemäß den Vorgaben auf Stufe 2 würde der Betrieb von Bars, in denen ein hohes Ansteckungsrisiko bestehe, in Seoul und Umgebung sowie Busan verboten.Restaurants, Karaoke-Einrichtungen und Sport- und Fitnessstudios dürften weiterhin bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Doch könnte der Geschäftsschluss auf 21 Uhr vorgezogen werden, sollten die Infektionszahlen weiter steigen.Südkorea hatte am Donnerstag 700 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Es war der höchste Wert seit drei Monaten.Unterdessen wurden heute 671 neue Corona-Infektionsfälle im Land gemeldet.