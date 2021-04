US-Sondergesandter für Klima Kerry besucht diese Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

John Kerry, Sondergesandter des US-Präsidenten für das Klima, wird diese Woche Südkorea besuchen, um die Kooperation bei der Bekämpfung des Klimawandels zu erörtern.Das US-Außenministerium gab am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dass Kerry vom 14. bis 17. April nach China und Südkorea reisen werde.Laut einer diplomatischen Quelle wird Kerry zuerst China besuchen und am 17. April in Südkorea ankommen. Er wird sich mit Außenminister Chung Eui-yong treffen.Der Sonderbeauftragte wird im Vorfeld eines von US-Präsident Joe Biden veranstalteten Klimagipfels am 22. und 23. April und der UN-Klimakonferenz COP26 Ende dieses Jahres mit beiden Ländern über Maßnahmen gegen den Klimawandel diskutieren.Biden lud die Staats- und Regierungschefs von 40 Ländern zu dem Klimagipfel ein, der virtuell stattfinden wird. Präsident Moon Jae-in wird daran teilnehmen.