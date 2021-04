Weißes Haus: Präsident Biden empfängt nächsten Monat südkoreanischen Kollegen Moon in in Washington

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in wird im kommenden Monat zu einem persönlichen Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington reisen.Das teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Donnerstag mit.Präsident Biden freue sich darauf, Präsident Moon der Republik Korea in der zweiten Mai-Hälfte im Weißen Haus begrüßen zu können, teilte die Sprecherin auf der täglichen Pressekonferenz mit.Das Treffen werde ein Schlaglicht auf die eiserne US-amerikanisch-südkoreanische Allianz werfen, da es auf den jüngsten Besuch von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin in Seoul folge.Ein endgültiger Termin werde noch festgelegt, doch im Anschluss an den Besuch von Blinken und Austin in Seoul und das trilaterale Treffen der Sicherheitsberater in Annapolis würden die bilaterale Allianz und langjährige Beziehung sowie Freundschaft zwischen den Menschen in beiden Ländern hervorgehoben, hieß es.