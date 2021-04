US-Klima-Gesandter für Abstimmung Japans mit IAEA wegen Fukushima-Abwasser zuversichtlich

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Klima, John Kerry, ist für die Zusammenarbeit zwischen Japan und der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zuversichtlich.Japan habe sich in der Frage der Atomruine Fukushima und der Entsorgung radioaktiven Wassers eng mit der Atomaufsichtsbehörde abgestimmt und werde dies auch fortsetzen. sagte Kerry am Sonntag auf einer Pressekonferenz in einem Seouler Hotel.Der frühere Außenminister war auf die Bedenken Südkoreas über Japans Entscheidung angesprochen worden, das verseuchte Kühlwasser ins Meer zu leiten.Er sei überzeugt, dass es umfassende Diskussionen zwischen der IAEA und Japan gegeben habe und ein sehr gründlicher Prozess arrangiert worden sei.Entscheidend sei nun die Fortsetzung der Abstimmung, während die IAEA den Vorgang überwache.Auf die Frage, ob die US-Regierung gewillt sei, in der Angelegenheit eine Rolle zu übernehmen, antwortete Kerry, dass dies zurzeit nicht geplant sei.Es sei unangemessen, sich in einen bereits laufenden Prozess einzuschalten, für den es sehr klare Regeln und Erwartungen gebe, fügte er hinzu.