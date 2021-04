Außenminister Chung trifft US-Sondergesandten für Klima, Kerry

Außenminister Chung Eui-yong hat am Samstag den US-Sondergesandten für Klima, John Kerry, in Seoul zu einem Gespräch empfangen.Kerry war aus Schanghai gekommen, um auch mit einem südkoreanischen Regierungsvertreter über die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel zu sprechen.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul habe der Minister in dem rund zweistündigen Gespräch auch eine ernsthafte Besorgnis über Japans Entscheidung für die Entsorgung versuchten Kühlwassers im Meer angesprochen.Er habe um die Zusammenarbeit der USA gebeten, um eine "transparente und zügige" Weitergabe von Informationen durch Japan sicherzustellen.Chung und Kerry hätten sich außerdem auf eine engere Zusammenarbeit für eine gemeinsame Reaktion beider Länder auf den Klimawandel geeinigt.Darüber hinaus habe es einen Meinungsaustausch über eine Kooperation im Zusammenhang mit dem geplanten virtuellen Treffen Leaders Summit on Climate gegeben. Das Treffen hatte US-Präsident Joe Biden jüngst vorgeschlagen.