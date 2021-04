IAEA-Chef hofft auf Südkoreas Beteiligung an Kontrollen wegen Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hofft, dass sich Südkorea an einem internationalen Team zur Überwachung von Japans geplanter Ableitung radioaktiv kontaminierten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer beteiligt.Die entsprechende Hoffnung äußerte Rafael Grossi, Generaldirektor der IAEA, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag (Ortszeit). Südkorea gehöre zu den Ländern, die wegen der Angelegenheit die größten Bedenken geäußert hätten, sagte er.Es gebe in Südkorea viele Talente im Nuklearenergiebereich. Es wäre sehr wertvoll, mit Experten aus Südkorea zusammenzuarbeiten, äußerte Grossi.Nach weiteren Angaben plant die IAEA, die erste technische Mission in diesem Jahr nach Japan zu schicken, um technische Fragen in Bezug auf das Ableiten kontaminierten Wasser zu erörtern.Die Aufgabe der technischen Mission liege darin, festzustellen, ob das Verfahren im Einklang mit den Richtlinien durchgeführt werde, betonte Grossi. Damit machte er seine ablehnende Position dazu deutlich, das Wort „Untersuchung“ zu verwenden.