Kimchi-Exporte erreichen im Auftaktquartal Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Exporte von Kimchi haben im Auftaktquartal den bisher höchsten Stand erreicht.Nach Angaben des Zollamtes und der Lebensmittelbranche am Mittwoch beliefen sich die Lieferungen von Kimchi ins Ausland im ersten Quartal auf 46,57 Millionen Dollar. Die Einfuhren hätten einen Wert von 38,5 Millionen Dollar gehabt.Damit wurde im Handel mit Kimchi ein Überschuss von knapp 8,07 Millionen Dollar verzeichnet. Das entspricht dem größten Plus seit elf Jahren und drei Monaten.Das Exportvolumen stieg um 54,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit viel stärker als das Importvolumen, das um 7,4 Prozent zulegte.Der drastische Exportzuwachs wird auch damit erklärt, dass sich im Zuge der Corona-Pandemie im Ausland herumgesprochen habe, dass Kimchi die Abwehrkräfte stärkt.Laut einem Mitarbeiter eines Lebensmittelherstellers hätten sich die Kimchi-Exporte früher auf Japan konzentriert. In letzter Zeit werde darüber hinaus nicht nur in die USA und nach Europa exportiert, sondern auch nach Afrika und Südamerika.