Weitere 250.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Weitere 250.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech sind am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.Eine Frachtmaschine des Paket- und Logistikunternehmens UPS mit den Impfdosen für 125.000 Personen an Bord kam gegen 8.40 Uhr am Flughafen Incheon an.Es handelt sich um eine weitere Lieferung von insgesamt 26 Millionen Impfdosen (für 13 Millionen Menschen), die die südkoreanische Regierung durch einen direkten Vertrag mit Pfizer beschafft hat. Bisher wurden 1,75 Millionen Dosen an Südkorea ausgeliefert.Am 28. April ist eine weitere Lieferung von 250.000 Dosen geplant. Im Mai sollen 1,75 Millionen Dosen eintreffen, im Juni 3,25 Millionen Dosen. Im ersten Halbjahr werden demnach insgesamt sieben Millionen Dosen an Südkorea ausgeliefert.Das Pfizer-Vakzin wird für die Impfung von Einwohnern über 75 Jahren sowie Bewohnern und Beschäftigten von Seniorenheimen eingesetzt.Die südkoreanische Regierung sicherte sich bisher Corona-Impfdosen für insgesamt 79 Millionen Menschen, davon Pfizer-Dosen für 13 Millionen Menschen.