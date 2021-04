Photo : YONHAP News

Drei führende Applikationen für Essensbestellungen in Südkorea wollen ab Juni nur Einweglöffel, -Essstäbchen und -gabeln anbieten, wenn die Kunden dies ausdrücklich wünschen.Eine entsprechende Kampagne für die Reduzierung des Verbrauchs von Einweg-Essgeräten würden sie gemeinsam durchführen, gaben Baedal Minjok, Yogiyo und Coupang Eats am Donnerstag bekannt.Demnach wird ab 1. Juni in den Applikationen eine Funktion für die Wahl von Einweglöffeln und -stäbchen hinzukommen.