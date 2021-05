Incheon Flughafen unterzeichnet mit israelischer Firma Vertrag für Umbau zu Frachtmaschinen

Photo : YONHAP News

Am Flughafen Incheon wird die israelische Firma Israel Aerospace Industries (IAI) ihren ersten Produktionsstützpunkt im Ausland für den Umbau großer Passagierflugzeuge zu Frachtmaschinen einrichten.Der Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation (IAC) unterzeichnete am Dienstag mit IAI und Sharp Technics K (STK) eine entsprechende Absichtserklärung.IAI ist eine staatliche Rüstungsfirma und ein im Luft- und Raumfahrtbereich tätiges Unternehmen. STK ist eine auf die Flugzeugwartung spezialisierte Firma.Die Unternehmen werden gemeinsam am Flughafen Incheon eine Anlage für den Flugzeugumbau errichten, um ab 2024 dort Passagiermaschinen vom Typ Boeing 777 in Frachtmaschinen zu verwandeln.Die Flughafengesellschaft erwartet, dass bis 2040 das entsprechende Exportvolumen etwa eine Billion Won (892 Millionen Dollar) erreichen würde und dass 2.100 neue Arbeitsplätze entstehen würden.