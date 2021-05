G7-Außenminister fordern Nordkorea zu Verzicht auf Provokationen und Rückkehr zu Dialog auf

Photo : YONHAP News

Die Außen- und Entwicklungsminister der G7-Länder haben Nordkorea aufgefordert, Provokationen zu unterlassen und sich auf Verhandlungen für die Denuklearisierung einzulassen.Die entsprechende Forderung unterbreiteten die Minister in einer gemeinsamen Erklärung, die am Ende ihres Treffens am Dienstag und Mittwoch in London veröffentlicht wurde.Sie blieben dem Ziel verpflichtet, alle illegalen Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme Nordkoreas vollständig, überprüfbar und unwiderruflich abzuschaffen, hieß es.Die Minister zeigten auch ihre Unterstützung für die Nordkorea-Politik der USA. Sie begrüßten, dass die USA bereit seien, in dieser Hinsicht Bemühungen fortzusetzen, und würden Unterstützung anbieten, sagten sie.Es hieß auch, sie würden daran mitwirken, damit die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats vollständig umgesetzt würden.Die Minister äußerten zudem Unterstützung für eine friedliche Lösung für die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Sie forderten Nordkorea auf, wieder Gespräche mit Südkorea aufzunehmen.In der gemeinsamen Erklärung äußerten die Minister darüber hinaus Besorgnis über die Menschenrechtsfrage in Nordkorea. Sie verlangten von Nordkorea, mit den für die Menschenrechte zuständigen UN-Organisationen zu kooperieren und die Entführungsfrage umgehend zu klären.Zum Schluss wurde auch tiefe Besorgnis über die Wohlfahrt der benachteiligten Gruppen infolge der Grenzschließung Nordkoreas geäußert.