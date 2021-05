Polizei befragt Frau des belgischen Botschafters wegen Vorwurf eines Angriffs auf Ladenangstellte

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat die Ehefrau des belgischen Botschafters in Seoul, Peter Lescouhier, befragt, gegen die wegen des Vorwurfs eines Angriffs auf Ladenmitarbeiter Ermittlungen aufgenommen wurden.Die Polizei im Seouler Bezirk Yongsan teilte mit, die Frau des Botschafters am Donnerstag vernommen zu haben. Details zu ihrer Aussage wollte die Polizei weder nennen noch bestätigen, auch nicht, ob sie die diplomatische Immunität aufgegeben hatte.Der Frau wird vorgeworfen, am 9. April zwei Angestellte in einem Modegeschäft in Yongsan geschlagen zu haben.Nach dem Vorfall war die Frau wegen eines Schlaganfalls in ein Krankenhaus eingeliefert und am 23. April entlassen worden. Die belgische Botschaft hatte am 22. April mitgeteilt, der Botschafter bestätige, dass sich seine Frau möglichst bald einer Befragung durch die Polizei stellen werde.