247 weitere Fälle von Corona-Varianten in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 247 weitere Fälle von Coronavirus-Mutanten nachgewiesen worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bei Genanalysen in der vergangenen Woche 199 Fälle der britischen Corona-Variante bestätigt. 18 Fälle der südafrikanischen Variante, ein Fall der brasilianischen und 29 Fälle der indischen seien nachgewiesen worden.Damit stieg die Gesamtzahl der seit Oktober letzten Jahres bestätigten Infektionen mit Corona-Mutanten auf 1.113.Es handele sich um die Zahl der durch Genanalysen festgestellten Fälle. Die tatsächliche Zahl der Infektionen mit Corona-Mutanten werde auf 2.570 geschätzt, hieß es.Bei 207 von den neuen Fällen handelt es sich um Südkoreaner, bei 40 um Ausländer. 195 Menschen steckten sich in Südkorea an, 112 von ihnen stehen in einem Zusammenhang mit Clusterausbrüchen.Die Behörde äußerte sich besorgt darüber, dass in immer mehr Regionen Fälle mutierter Viren festgestellt werden. Die Zahl der Fälle der indischen Variante nehme ebenfalls zu.Sie versprach Maßnahmen gegen eine regionale Ausbreitung, darunter die Bildung von Reaktionsteams zwischen der Zentralregierung und betroffenen Gebietskörperschaften sowie die Ausweitung des Kreises der Kontaktpersonen.