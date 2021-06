WM-Qualifikation: Südkorea schlägt Sri Lanka mit 5:0

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2022 gegen Sri Lanka einen ungefährdeten Sieg eingefahren.In der zweiten Runde der asiatischen WM-Qualifikation am Mittwoch im südkoreanischen Goyang siegte der Gastgeber unter Trainer Paulo Bento mit 5:0.Kim Shin-wook traf in der 15. Minute zur 1:0-Führung. Lee Dong-gyeong schoss für Südkorea das zweite Tor, Kim erhöhte noch vor dem Pausenpfiff per Elfmeter auf 3:0.Hwang Hee-chan erzielte in der 52. Minute das vierte Tor, ehe Jeong Sang-bin für den Endstand sorgte.Mit dem Sieg hat Südkorea nun 13 Punkte und führt weiter die Tabelle der Gruppe H an. Südkorea liegt mit einem Vorsprung von drei Punkten und dank der besseren Tordifferenz vor Libanon auf Platz zwei. Südkorea kann unabhängig vom Ergebnis der ausstehenden Partien nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.Südkorea wird am Sonntag in seinem letzten Spiel in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Libanon treffen.