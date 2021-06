Südkorea meldet 611 Corona-Infektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 611 Corona-Infektionen gemeldet.Damit waren es wie schon am Mittwoch erneut über 600 Infektionsfälle am Tag.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) weiter mitteilte, wurden damit seit Beginn der Corona-Pandemie in Südkorea insgesamt 146.303 Infektionsfälle bekannt.Von den neu entdeckten Fällen handelt es sich in 17 um Personen, die mit einer Infektion aus dem Ausland kamen.Weiterhin entfallen die meisten Infektionen auf den Großraum Seoul. 70 Prozent der Fälle werden in der Hauptstadtregion erfasst. In Seoul waren es zuletzt 213 Fälle, in der benachbarten Gyeonggi-Provinz 176.Zwei weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Südkorea hat damit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1.979 Corona-Tote zu beklagen.Die Zahl der Covid-19-Patienten, deren Zustand als kritisch gilt, kletterte um acht im Vergleich zum Vortag auf 154.