Internationales Südkoreaner in Berlin angegriffen – Polizei ermittelt

Ein Südkoreaner ist in Berlin von vier Unbekannten angegriffen worden.



Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt Berlin teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, Ermittlungen gegen vier Männer wegen des Vorwurfs eingeleitet zu haben, einen 35-jährigen Südkoreaner an einem U-Bahnhof geschlagen und mit fremdenfeindlichen Äußerungen beleidigt zu haben.



Nach Polizeiangaben hatten die vier Männer am Mittwoch gegen 21.15 Uhr am U-Bahnhof Rathaus Schöneberg den Südkoreaner auf einer Bank gefragt, ob er Chinese sei. Sie hätten ihn mit fremdenfeindlichen und homophoben Bemerkungen beleidigt. Anschließend hätten sie ihn geschlagen und getreten.



Zwei von den Angreifern hätten auf die Frage des Koreaners nach ihrer Herkunft geantwortet, dass sie Türken seien, teilte die Polizei mit. Die vier Männer flohen nach der Tat.



Der Koreaner habe Verletzungen im Gesicht und an einem Bein erlitten. Seine Brille sei beschädigt worden, hieß es weiter.



Er meldete den Vorfall bei einer Polizeiwache in der Nähe. Die Polizei stellte Videoaufnahmen vom U-Bahnhof sicher und sorgte dafür, dass er medizinisch behandelt wurde.