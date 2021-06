Singapurs Gesundheitsminister äußert sich vorsichtig zu eventueller Reiseblase mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Der singapurische Gesundheitsminister hat sich angesichts einer eventuellen Reiseblase mit Südkorea zurückhaltend geäußert.Südkorea strebt an, Reiseblasen mit einigen Ländern zu schaffen, darunter Singapur.Laut der singapurischen Zeitung „The Straits Times“ machte Gesundheitsminister Ong Ye Kung auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der zuständigen Minister am Donnerstag angesichts einer Frage nach der Angelegenheit die entsprechende Äußerung. Er denke, dass dies Konzepte seien, über die man mittelfristig nachdenken müsse, aber definitiv nicht in dieser Zeit, in der man sich gerade von der erneuten Welle von Covid-19 erhole und schrittweise öffne.Singapur beschloss zugleich, noch vor der Einführung einer zweimal verschobenen Reiseblase mit Hongkong die Infektionslage auf beiden Seiten im Juli zu bewerten.Man wolle sich nicht beeilen. Was in dieser Situation wichtig sei, dass es immer noch die Glut (für Covid-19) gebe. Man wolle sehr vorsichtig sein, betonte Ong laut CNN.